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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Молдавии продлили на 30 суток домашний арест экс-президента Додона

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Суд в Молдавии продлил на 30 суток домашний арест экс-президента Игоря Додона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Этого и стоило ожидать в условиях "реформированной юстиции", - заявил в свою очередь Додон журналистам у здания суда.

Он отметил, что адвокаты опротестуют решение суда в Апелляционной палате Кишинева.

Также под арестом в следственном изоляторе еще на 30 суток останется родственник Додона (шурин - брат супруги экс-президента) Петр Мериняну, который тоже проходит подозреваемым по делу о коррупции. Мериняну известен тем, что во время обысков пытался проглотить расписку. Его задержали 24 мая вместе с Додоном после обысков.

Как сообщалось, после задержания 24 мая Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Госизмена".

Додон и его партия считают уголовное дело против него "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и давлением на оппозицию. Находясь под домашним арестом, Додон, который практически ушел из политики в последние полгода, в соцсетях стал активно критиковать нынешние власти.

Молдавия Игорь Додон
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