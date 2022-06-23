В Приднестровье на 15 дней продлен "желтый" уровень террористической опасности

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал в четверг указ о продлении в регионе еще на 15 дней "желтого" уровня террористической опасности.

"Действие "желтого" уровня террористической опасности в Приднестровье продлено еще на 15 суток до 8 июля 2022 года, включительно", - сообщила пресс-служба президента ПМР.

С 26 апреля по 25 мая в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как 25-26 апреля было обстреляно из гранатометов здание министерства госбезопасности, а также произошли взрывы в телерадиоцентре и радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до "желтого", а 8 июня действие "желтого" кода было продлено до 23 июня. При этом практически все ограничения, действовавшие во время "красного" уровня, остались в силе. В частности, ведется мониторинг и охрана всех важных объектов региона. На въездах и выездах в регион по-прежнему стоят блокпосты, где тщательно проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.