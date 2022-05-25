Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Власти Приднестровья снизили уровень террористической опасности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ, согласно которому уровень террористической опасности в регионе снижен с "красного" до "желтого".

Действие указа рассчитано на 15 дней.

Тем не менее, практически все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остаются в силе.

В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану. На въездах и выездах в регион по-прежнему будут стоять блокпосты. Они будут тщательно проверять транспортные средства. Силовые структуры будут вести службу в усиленном режиме. Полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.

Также остается в силе решение об отмене всех государственных экзаменов в школах и ВУЗах, включая ЕГЭ, но разрешается проводить церемонии последнего звонка и выпускные вечера.

В миреЛидер Приднестровья опроверг слухи о мобилизацииЧитать подробнее

"Красный уровень" террористической угрозы был объявлен в Приднестровье с 26 апреля на 15 дней. Это случилось после того, как 25-26 апреля в Приднестровье было обстреляно из гранатометов здание министерства госбезопасности, а также произошли взрывы на радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было. Затем "красный уровень" был продлен еще на 15 дней, до 25 мая.

Накануне Красносельский выразил уверенность, что совершенные недавно преступления, связанные со взрывами и поджогами в регионе, будут раскрыты. Он заявил местным СМИ, что "по многим позициям" правоохранительные органы приднестровского региона уже близки к раскрытию преступлений.

В свою очередь прокуратура Приднестровья сообщила во вторник, что направила Генпрокуратуре Молдавии официальное приглашение прислать прокуроров в Тирасполь, чтобы ознакомиться с материалами дела о поджоге военкомата в городе. Приглашения также направлены вице-премьеру по реинтеграции Олегу Серебряну и главе миссии ОБСЕ в Молдове Клаусу Нойкирху.

"Приднестровская прокуратура готова предоставить прокурорам и чиновникам все материалы дела о поджоге, в котором приднестровские власти обвиняют человека, связанного с одной из силовых структур Молдовы", - отмечалось в сообщении.

Накануне МВД Приднестровья сообщило, что задержали человека, связанного с "одной из силовых структур Молдовы", который виновен в организации поджога военкомата в Тирасполе, произошедшего ночью 13 мая. По этому поводу был опубликован большой видеосюжет с признательными показаниями задержанного.

Приднестровье Вадим Красносельский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сеул заподозрил КНДР в испытании детонатора для ядерного боезаряда

Сеул заподозрил КНДР в испытании детонатора для ядерного боезаряда
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

Что случилось этой ночью: среда, 25 мая

Байден призвал Конгресс принять меры против оружейного лобби

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Число погибших от стрельбы в Техасе возросло до 21

Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

КНДР провела второй за последние часы пуск баллистической ракеты

Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины