Власти Приднестровья снизили уровень террористической опасности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ, согласно которому уровень террористической опасности в регионе снижен с "красного" до "желтого".

Действие указа рассчитано на 15 дней.

Тем не менее, практически все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остаются в силе.

В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану. На въездах и выездах в регион по-прежнему будут стоять блокпосты. Они будут тщательно проверять транспортные средства. Силовые структуры будут вести службу в усиленном режиме. Полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.

Также остается в силе решение об отмене всех государственных экзаменов в школах и ВУЗах, включая ЕГЭ, но разрешается проводить церемонии последнего звонка и выпускные вечера.

"Красный уровень" террористической угрозы был объявлен в Приднестровье с 26 апреля на 15 дней. Это случилось после того, как 25-26 апреля в Приднестровье было обстреляно из гранатометов здание министерства госбезопасности, а также произошли взрывы на радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было. Затем "красный уровень" был продлен еще на 15 дней, до 25 мая.

Накануне Красносельский выразил уверенность, что совершенные недавно преступления, связанные со взрывами и поджогами в регионе, будут раскрыты. Он заявил местным СМИ, что "по многим позициям" правоохранительные органы приднестровского региона уже близки к раскрытию преступлений.

В свою очередь прокуратура Приднестровья сообщила во вторник, что направила Генпрокуратуре Молдавии официальное приглашение прислать прокуроров в Тирасполь, чтобы ознакомиться с материалами дела о поджоге военкомата в городе. Приглашения также направлены вице-премьеру по реинтеграции Олегу Серебряну и главе миссии ОБСЕ в Молдове Клаусу Нойкирху.

"Приднестровская прокуратура готова предоставить прокурорам и чиновникам все материалы дела о поджоге, в котором приднестровские власти обвиняют человека, связанного с одной из силовых структур Молдовы", - отмечалось в сообщении.

Накануне МВД Приднестровья сообщило, что задержали человека, связанного с "одной из силовых структур Молдовы", который виновен в организации поджога военкомата в Тирасполе, произошедшего ночью 13 мая. По этому поводу был опубликован большой видеосюжет с признательными показаниями задержанного.