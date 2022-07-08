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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

В Приднестровье снова продлили повышенный уровень террористической опасности

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Приднестровье еще на 15 дней продлено действие повышенного "желтого" уровня террористической опасности, соответствующий указ подписал в пятницу приднестровский лидер Вадим Красносельский.

Действие "желтого" уровня опасности продлено еще на 15 суток, до 23 июля 2022 года, включительно, сообщила его пресс-служба.

С 26 апреля по 25 мая в Приднестровье действовал "красный" уровень террористической угрозы. Его ввели после того, как 25-26 апреля было обстреляно из гранатометов здание Министерства госбезопасности Приднестровья, а также произошли взрывы на радиоцентре в поселке Маяк Григориопольского района. Пострадавших не было.

С 25 мая по 8 июня уровень террористической угрозы был снижен до "желтого", а 8 июня действие "желтого" кода было продлено до 23 июня, затем - до 8 июля. При этом, практически все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остались в силе. В частности, за всеми важными объектами региона будут по-прежнему вести тщательный мониторинг и обеспечивать их охрану.

На въездах и выездах в регион по-прежнему стоят блокпосты, где тщательно проверяют транспортные средства. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Полеты беспилотников запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.

Приднестровье Вадим Красносельский
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