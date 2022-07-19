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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

ЕС начал переговоры по вопросу присоединения Албании и Северной Македонии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз во вторник приступил к переговорам с Албанией и Северной Македонией об их присоединении к блоку, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о присоединении к ЕС, и я рада быть здесь с вами", - приводит пресс-служба ЕК слова фон дер Ляйен на пресс-конференции с участием премьеров Северной Македонии, Албании и Чехии.

"Вы и ваши граждане работали усердно для этого. Вы показали неизменную приверженность нашим ценностям", - сказала председатель Еврокомиссии.

Она отметила, что теперь ЕК и команды переговорщиков от двух стран начнут первый этап процесса, который предполагает, что Албания и Северная Македония "ознакомятся с правами и обязанностями членов ЕС".

Процедура вступления стран в ЕС включает несколько основных этапов: подачу заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. Албания и Северная Македония ранее уже получили статус страны-кандидата. Албания получила его в 2014 году, Северная Македония - в 2005.

За годы существования ЕС вступление стран занимало разное время. Быстрее всего - менее чем за два года - вступили Австрия, Финляндия и Швеция. Рекордсменом по сроку вступления пока является Хорватия, ее приняли в ЕС спустя восемь лет после начала переговоров о членстве.

ЕС Еврокомиссия Албания Северная Македония Урсула фон дер Ляйен
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