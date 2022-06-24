Военные РФ заявили о полной блокировке группировки ВСУ в районе Горского и Золотого в ЛНР

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Украинские войска в районе городов Горское и Золотое полностью блокированы, сжимается кольцо "Горского котла", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Российские войска сжимают кольцо "Горского котла", нанося противнику непрерывное огневое поражение. В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое", - заявил Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, в "Горском котле" заблокировано до 2 тысяч человек: около 1800 украинских военнослужащих, 120 членов экстремистского "Правого сектора" (запрещен в РФ), до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронемашин и около 80 орудий и минометов.

По данным Минобороны РФ, там находятся четыре батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ): 3-й механизированный батальон 24-й механизированной бригады, 15-й горно-штурмовой батальон 128-й горно-штурмовой бригады, 42-й мотопехотный батальон 57-й мотопехотной бригады, 70-й батальон 101-й бригады территориальной обороны, а также бригадная артиллерийская группа 57-й мотопехотной бригады.

"Только за последние сутки в данном районе отказались от сопротивления и добровольно сдались в плен 41 военнослужащий", - сказал Конашенков.

Он заявил, что, по словам пленных, окруженная украинская группировка истощена, недоукомплектована личным составом, не снабжается оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 иностранных наемников и до 100 украинских военных.

По его словам, "случаи дезертирства и отказа от участия в боевых действиях принимают в ВСУ массовый характер".

"Так, в районе населенного пункта Александрополь Донецкой народной республики более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции", - заявил Конашенков.

"Украинское командование для восполнения потерь в живой силе на донецком и луганском направлениях вынужденно формируют в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации граждан", - сообщил он.