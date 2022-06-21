Военные РФ ответили ударом по аэродрому под Одессой на обстрел платформ в Черном море
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили крылатыми ракетами ангары с беспилотниками "Байрактар" в районе Одессы после украинской атаки на газодобывающие платформы в Черном море, сообщили в Минобороны РФ во вторник.
"В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме "Школьный" в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М777. Авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузлы Одесской области", - сообщил Конашенков.
Он сообщил, что российские газодобывающие платформы "БК-1" и "Крым-1" накануне утром подверглись ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата "Байрактар ТБ-2".
"В результате украинской провокации на платформе "БК-1" начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря", - сказал Конашенков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что утром в понедельник украинскими военными был нанесен удар по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении.
С платформ были эвакуированы 94 человека. В момент удара на платформах находились 109 человек.
ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.
Bayraktar ТВ2 ("Байрактар") - ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета разработки и производства турецкой компании Baykar Makina.
Ракетами "Оникс" оснащают российские береговые противокорабельные комплексы "Бастион", которые после модернизации могут наносить удары по сухопутным целям.
Комплекс "Бастион" (НПО Машиностроения, входит в КТРВ) оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" с дальностью полета до 500 км. Впервые российские военные сообщили о применении "Бастиона" против сухопутных целей в 2016 году в Сирии.