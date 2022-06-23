Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 650 украинских военных за сутки

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что более 650 украинских военных уничтожено за сутки в результате ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал на брифинге в четверг, что также ликвидировано "17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч", а также 17 специальных автомобилей".

В целом украинская армия в Донбассе несет большие потери в живой силе, сообщил Конашенков.

"В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской народной республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых", - заявил он. - В каждой из рот данного батальона - не более 15-20 солдат". "Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий", - скащал Конашенков.

"В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой народной республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными силами осталось менее 50% личного состава", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его данным, более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями.

Конашенков также сообщил, что российские военные уничтожили почти 50 резервуаров с топливом для военной техники украинской армии в районе Николаева.

"22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства", - заявил представитель Минобороны РФ.

"За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18-ти районах", - сообщил он.

По его данным, за сутки в ряде районов уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе над островом Змеиный.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.