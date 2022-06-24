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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Глава МИД РФ заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз вместе с НАТО собирают коалицию для борьбы, а по большому счету, для войны против России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе", - сказал Лавров на пресс-конференции в Баку.

"Но это путь, который европейцы выбрали. Путь, который, к сожалению, напоминает, когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную, если не бОльшую часть европейских стран, для борьбы против Советского Союза", - сказал глава МИД РФ.

"Вот сейчас также, в том числе, и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно", - отметил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ ЕС НАТО
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