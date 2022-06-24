Что произошло за день: пятница, 24 июня

Публикация Spiegel о планах ФРГ изъять часть активов "СП 2", гибель пяти человек из-за крушения Ил-76 под Рязанью, решение Верховного суда США об абортах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Германии обсуждают возможность изъять часть активов "Северного потока 2" для приема СПГ. По данным Spiegel, речь идет об изъятии части трубопроводной системы во внутренних водах Германии и ее подключении к плавучему терминалу СПГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию, отметив, что конкретные действия со стороны ФРГ пока не предпринимаются.

- Глава МИД РФ заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией. "У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе", - сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку.

- Пять человек погибли в результате крушения самолета Ил-76 под Рязанью. Еще четверо пострадали, они переведены в военный госпиталь в Москве. Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что экипажу военно-транспортного самолета удалось увести борт от жилых районов. Причиной аварии стала неисправность двигателя.

- В Сочи два автомобиля смыло в Черное море потоками реки Чемитоквадже. Одного мужчину спасли, обнаружены тела двух погибших. Поиски других пассажиров, включая годовалого ребенка, продолжаются.

- Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) по новой схеме выплат.

- Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток. Показатель составил 61,1 млрд руб. (пассажирские авиакомпании - 52,5 млрд руб., грузовые - 8,6 млрд руб.).

- Верховный суд США отменил прецедентное решение, гарантировавшее право на аборт. Регулирование вопроса абортов переходит в ведение избранных представителей власти в штатах.