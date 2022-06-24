Правительство Украины отказалось расторгать с УПЦ договоры об аренде монастырей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В кабинете министров Украины заявили, что не видят оснований для расторжения договоров аренды с Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лаврами Украинской православной церкви.

Текст соответствующего письма за подписью министра культуры Александра Ткаченко опубликовала депутат Верховной Рады Инна Совсун, которая инициировала законопроект о запрете УПЦ.

Как сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ, министр культуры указал депутату на то, что дискриминировать религиозные организации и верующих запрещает Конституция Украины.

В правительстве заявили, что лавры переданы государством в аренду УПЦ на основании типовых соглашений, в которых есть положения о расторжении по взаимному согласию. Изменение условий или расторжение соглашения со стороны государства возможно только в случае нецелевого использования имущества или его содержания в неположенном состоянии после предупреждения.

В ответе правительства депутату попытки запретить УПЦ названы необоснованными, поскольку нет доказательств противоправных действий духовенства и верующих.

"Соответствующая позиция должна основываться на документах, содержащих достоверные данные о факте совершения священнослужителем, верующим религиозной организации противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена законом об уголовной ответственности или законодательством об административных правонарушениях (например, обвинительный приговор суда или постановление о наложении административного взыскания)", - говорится в документе.

Совсун отказано и в просьбе запретить предоставлять в будущем храмы в пользование УПЦ.