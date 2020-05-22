Зеленский не пошел навстречу желающим отобрать Киево-Печерскую лавру у канонической УПЦ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой содержится призыв прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью путем расторжения договора аренды и передать лавру в использование новой церковью страны (ПЦУ).

Глава государства в этой связи указал, что, согласно закону, объектами государственной собственности управляет кабинет министров Украины.

"Согласно п.1 ст.5 закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", кабинет министров Украины является субъектом управления, который определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе главы государства на петицию.

Зеленский напомнил, что в соответствии с пунктом 5 статьи 116 Конституции Украины кабинет министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

Он также отметил, что закон "О кабинете министров Украины" (абзац 4 пункта 1 части 1 статьи 20) определяет полномочия правительства в сфере экономики "по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегированию в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти".

29 апреля электронная петиция с призывом к президенту Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской лавры УПЦ набрала необходимые 25 тыс. голосов для ее рассмотрения.

"Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) - автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины", - говорилось в петиции, текст которой был размещен на сайте президента 15 апреля.