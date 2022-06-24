Польша получит кредит в 450 млн евро для помощи украинским беженцам

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Банк развития Совета Европы (CEB) выделит Польше кредит в размере 450 млн евро, который должен будет помочь справиться с притоком украинских беженцев, сообщается на сайте банка.

"Размер кредита, который мы одобрили сегодня, демонстрирует твердую решимость CEB своевременно поддержать Польшу и эффективно преодолеть беспрецедентный экономический вызов и гуманитарную трагедию", - заявил глава банка Карло Монтичелли.

Власти Польши и CEB подписали договор о кредите в пятницу. Он стал самым крупным кредитом, одобренным банком.

Около 4,3 млн беженцев прибыли в Польшу с момента начала спецоперации РФ на территории Украины. Страна предоставляет им убежище, социальное и медицинское обслуживание, а также возможности для образования и работы.