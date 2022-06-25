Что случилось этой ночью: суббота, 25 июня

Стрельба в ночном клубе в Осло, новые случаи гепатита неизвестного происхождения у детей и ужесточение контроля за оружием в США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло. Еще более десяти человек получили ранения, в том числе тяжелые. Стрелок вскоре был задержан рядом с местом происшествия. Его мотивы неизвестны.

- ВОЗ зарегистрировала уже 920 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 33 странах. Из общего числа заболевших 45 (5%) детям потребовались трансплантации, 18 (2%) пациентов умерли.

- США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания запустили новый региональный механизм - Partners in the Blue Pacific (PBP). В совместном заявлении стран-участниц говорится, что стороны "будут углублять сотрудничество в таких сферах, как климат, связь и транспорт, безопасность и защита на море, здравоохранение, процветание и образование".

- Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием. Ранее законопроект уже одобрил Сенат, а теперь документ отправляется на подпись к президенту США Джо Байдену.

- "Тампа" сократила отставание от "Колорадо" в финальной серии Кубка Стэнли. Пятый матч серии закончился со счетом 2:3. Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Колорадо".