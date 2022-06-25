США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Британия создали новый региональный механизм

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Белый дом сообщил о запуске нового неформального регионального механизма "Партнеры в голубом Тихоокеанском регионе" - Partners in the Blue Pacific (PBP).

"Поскольку наши страны - Австралия, Япония, Новая Зеландия, Соединенное Королевство и США - продолжают поддерживать процветание, устойчивость и безопасность в Тихоокеанском регионе, мы должны использовать коллективную силу посредством более тесного сотрудничества", - говорится в совместном заявлении стран-участниц.

В документе отмечается, что стороны "будут углублять сотрудничество в таких сферах, как климат, связь и транспорт, безопасность и защита на море, здравоохранение, процветание и образование".

В нем говорится также, что новый механизм сформирован в условиях "растущего давления на основанный на правилах свободный и открытый международный порядок".