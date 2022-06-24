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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием

Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Конгресс США впервые почти за 30 лет принял значительный законопроект с целью усилить меры безопасности в сфере оборота стрелкового оружия, сообщает The Hill.

Законопроект в пятницу одобрил вначале Сенат, а затем – Палата представителей. Теперь документ отправляется на подпись к президенту США Джо Байдену, который ранее в июне выражал ему поддержку.

В частности, закон предусматривает усиление проверок биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрации в федеральном реестре – с сопутствующими обязательствами – у торговцев оружием.

Также закон предполагает выделение $750 млн, чтобы помочь властям штатов лишать доступа к стрелковому оружию лиц, которые представляют угрозу для себя и окружающих. Эти меры включают в себя финансирование лечения психических расстройств.

Хотя Демократическая партия сочла одобрение этого закона шагом вперед в борьбе с вооруженным насилием в США, некоторые члены партии, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, посчитала предложенные меры недостаточными.

The Hill напоминает, что разработка двухпартийного законопроекта началась вскоре после того, как в школе в городе Ювалде (штат Техас) в результате стрельбы погибли 19 детей и двое взрослых.

США
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