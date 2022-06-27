Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июня

Объявление США о поставках ПРО Украине, сообщение Bloomberg о дефолте в России, заявление Матвиенко о переговорах с Украиной на условиях РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США объявят о предоставлении Украине системы ПРО средней и большой дальности. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Вашингтон поставит Украине усовершенствованную систему противоракетной обороны класса "земля-воздух".

- Bloomberg сообщил о произошедшем в России дефолте по валютным долговым обязательствам. Агентство пишет, что у РФ истек льготный период по выплате процентов на сумму около $100 млн. При этом Bloomberg признает, что дефолт в основном носит символический характер.

- Матвиенко заявила, что РФ готова к переговорам с Украиной в случае принятия условий Москвы. Она добавила, что позиция России обозначена в целях специальной военной операции.

- Япония ввела новые санкции против российских физлиц и предприятий. Ограничения, в частности, касаются запрета на импорт золота из РФ, а также заморозки активов примерно 70 российских физических и юридических лиц.

- Глава Еврокомиссии не поддержала идею бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина. Урсула фон дер Ляйен заявила, что G20 важна для развивающихся стран и рынков, и отметила необходимость обсудить сложившуюся в мире ситуацию.