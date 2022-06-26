Матвиенко заявила, что РФ готова к переговорам с Украиной в случае принятия условий Москвы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Переговоры России и Украины могут вестись только, если Киев примет условия Москвы, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Конечно, если бы Запад захотел, он бы усадил Киев за стол переговоров и заставил их достичь мирных соглашений. У них были совершенно другие цели, другие задачи. И сегодня это уже всем очевидно. Тем не менее Россия не уходила от переговоров, мы начали переговоры с Украиной", - сказала Матвиенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Она отметила, что переговоры должны проходить на "реалистичных условиях".

"Они известны. Мы также их публично заявили. Это условия, которые заявлены в целях специальной военной операции, и, конечно же, ни на каких других условиях переговоры Россия вести не будет, потому что красную черту перешла именно Украина", - добавила Матвиенко.

На Украине, по ее словам, против России воюет коллективный Запад.

"Если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией. Поэтому мы обязаны были сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность. Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься, не выдумывать какие-то там схемы, темы, которыми можно затянуть переговоры. Четко и внятно изложенные наши условия должны быть приняты. И это станет основой для ведения переговоров, в ходе которых могут уточняться нюансы и так далее", - подчеркнула председатель Совета Федерации России.

Матвиенко заявила, что условия России также важны для европейской стабильности в целом.

"Но, видите, не разрешают, не велят. Велят воевать. И Зеленский, знаете, не буду ссылаться на лидеров и других государств, все понимают, что это марионетка в руках Соединенных Штатов, что это не проукраинский президент, что это президент, который не думает о судьбе своей страны, которая уже разрушена и продолжает рушиться. Он не думает о судьбе своего народа. Ради того, чтобы сохранить мир, спокойствие, жизни своих граждан, он обязан был садиться за стол переговоров и искать взаимоприемлемые решения с учетом уже сложившихся реалий", - сказала она.

"Граждане целого ряда областей Украины заявили о том, что они не хотят, они боятся жить при этом режиме. Это последствия той разрушительной политики, которую вели украинские власти на протяжении всех последних лет, которые не учитывали интересы своей страны и своего народа. Они делали это в угоду своим западным патронам. И мы видим, до чего эта политика довела", - констатировала председатель Совета Федерации России.

Она также добавила, что Украина не будет в ближайшей перспективе членом Евросоюза.

"Конечно, если бы Евросоюз самостоятельно принимал решения, и он бы никогда на это не пошел и, уверена, не пойдет. Потому что такого решения могут желать только те государства, которые хотят развалить Европейский союз. Конечно же, Украина никогда не будет в ближайшей перспективе членом Евросоюза", - отметила Матвиенко.

По ее словам, для этого нет ни одной предпосылки, так как Украина не соответствует ни условиям и требованиям для вступления в Евросоюз.

"Это крупнейшее европейское государство, там проживало 40 с лишним миллионов людей. Сейчас, правда, к сожалению, гораздо меньше. Люди уезжают, уезжали из этой страны, поскольку не видят перспектив развития. Неужели Евросоюз возьмет на себя страну с полностью разрушенной экономикой? - продолжила Матвиенко.

"В ситуации полного обнищания ее граждан, когда нарушены все возможные и невозможные демократические нормы и так далее, когда нацистская идеология процветает пышным цветом. И так далее, и так далее... Но если бы допустить теоретически, что они стали членом Евросоюза, можно было бы сразу ставить крест на Евросоюзе, потому что он и экономически, и политически в короткое время развалился бы", - уверена она.

По ее словам, "попытки подчинить себе не только страны, но и международные институты тоже обречены на провал".

По мнению Матвиенко, объективный ход истории заставит уйти от однополярного мира и гегемонии одной страны или группы стран.

"Вопросы суверенитета государств вышли на передний план. Каждая страна думает, как ей обеспечить свой суверенитет. Каждая страна думает, как ей сохранить свои традиции, свою культуру, свой язык. Эта глобализация рухнула в том понимании, в котором ее выстраивал коллективный Запад", - отметила она.

Матвиенко добавила, что те международные организации, которые сохраняют свою независимость, не только переживут, но и будут дальше развиваться и оказывать большое влияние на разные сферы международной жизни.

"В том числе, я полагаю, Организация Объединенных Наций сохранится как основной институт регулирования и координации международных отношений при условии (и мы, и все разумные страны на этом настаивают), что сохранится в Совете безопасности ООН принцип единогласного принятия решений. Потому что это и есть тот баланс, когда не будет однополярного взгляда, когда не будет одной точки зрения, когда не будут проводиться интересы одной страны или группы стран", - заявила председатель Совета Федерации России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия будет исходить из положения дел "на земле" в том случае, если украинская сторона обратится с предложением о возобновлении переговорного процесса.

Отвечая на вопрос о том, как российская сторона относится к идее организации переговоров в Белоруссии, глава МИД РФ заявил: "С огромным удовольствием примем приглашение президента Белоруссии собраться на белорусской территории".

"Но я бы не стал даже загадывать. Сейчас не вижу возможности для украинской стороны предложить. Но мы и сами предлагать ничего не будем. Давно уже все предложили. Мяч на их стороне", - заявил Лавров.