Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Глава Еврокомиссии не поддержала идею бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать президент России Владимир Путин.

"Нам нужно очень внимательно подумать о том, чтобы не парализовать всю G20. Я не поддерживаю это (бойкот саммита G20 - ИФ)", - сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

"На мой взгляд, G20 слишком важна, даже для развивающихся стран, развивающихся рынков", - отметила она.

По ее мнению, стоит обсудить сложившуюся в мире ситуацию друг с другом.

Как ожидается, саммит глав государств "большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на Бали. На него приглашены лидеры всех стран G20, в том числе президент РФ Владимир Путин. Также на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

США объявят о предоставлении Украине системы ПРО средней и большой дальности

Bloomberg сообщил о планах стран G7 объявить о помощи Киеву

Bloomberg сообщил о планах стран G7 объявить о помощи Киеву

Джонсон и Макрон договорились активизировать военную помощь Украине

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в трех областях

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине

Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 543 млн

Российское судно загорелось в Японском море

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июня

Спецназ США и их союзников действует на территории Украины

Спецназ США и их союзников действует на территории Украины

Американский космический корабль Cygnus скорректировал орбиту МКС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });