Большинство граждан Финляндии не захотели подстраиваться под требования Турции

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Большинство граждан Финляндии уверены, что страна не должна отказываться от своих принципов ради соответствия требованиям Турции о вступлении в НАТО.

"70% финнов считают, что Финляндия не должна менять свое законодательство или отказываться от своих принципов из-за условий, выдвигаемых Турцией. Только 14% считают возможным, что Финляндия пойти на уступки, остальные не имеют пока четкого мнения", - следует из данных опроса общественного мнения, проведенного фирмой Kantar TNS по заказу газеты Helsingin Sanomat.

При этом 79% респондентов поддерживают вступление страны в НАТО, 11% выступают против и 10% не определились. Это самый высокий показатель в истории измерений Helsingin Sanomat. Поддержка членства в НАТО возросла почти во всех группах населения и среди большинства членов различных политических организаций.

В предыдущем опросе, проведенном в начале мая, поддержка НАТО составила 73%, что также было самым высоким показателем на тот момент.

Опрос проводился через интернет-панель Gallup Forum с 20 по 22 июня. Общее число респондентов составило 1003 человека. Погрешность результатов опроса составляет примерно 3,1 процентного пункта. Опрашиваемым предлагалось ответить на 2 вопроса: "Турция предложила ряд условий для вступления Финляндии в НАТО, которые могут противоречить финскому законодательству. Должна ли Финляндия внести поправки в свое законодательство или отказаться от некоторых своих принципов, если это позволит Финляндии вступить в НАТО?" Второй вопрос касался поддержки вступления в НАТО.

Финляндия и Швеция 18 мая передали заявки на вступление в НАТО, и, как предполагалось, их обсуждение должно состояться на саммите альянса в конце июня.

Однако рассмотрение заявок Финляндии и Швеции блокирует Турция. Она предъявляет ряд претензий, в частности, обвиняет страны в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.