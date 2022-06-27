Швеция ждет скорого устранения возражений Турции против расширения НАТО

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Стокгольм надеется на скорее завершение диалога с Турцией о возможности присоединения Швеции к НАТО, заявила после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

"Ранее сегодня официальные лица из Швеции, Финляндии и Турции провели встречу здесь, в Брюсселе, в рамках нового этапа переговоров. И я ожидаю, что этот диалог может быть с успехом завершен в ближайшее время", - сказала она.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО. Рассмотрение их обращений блокирует Турция, которая обвинила эти страны в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

Саммит НАТО откроется в Мадриде 28 июня.

Для Финляндии главной целью саммита станет продвижение вперед в ситуации с Турцией, заявил 27 июня президент Финляндии Саули Ниинистё

"После Иванова дня (народный праздник, отмечаемый 24 июня - ИФ) в воздухе витает немного оптимизма. Переговорная ситуация улучшилась за последние несколько дней", - сказал он на совместной пресс-конференции с посетившими его страну американскими сенаторами.

Сенатор-демократ Джин Шахин выразила уверенность, что ситуация будет разрешена. Она напомнила, что первичная реакция всех стран НАТО, включая Турцию, на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО была положительной.

"Членство Финляндии и Швеции в НАТО отвечало бы интересам всех стран альянса, и в целом поддержка членства Финляндии и Швеции со стороны других стран НАТО сильна", - сказала сенатор.

"На саммите НАТО в Мадриде Турция представит документы, информацию и кадры, свидетельствующие о лицемерной позиции (Швеции и Финляндии - ИФ) по террористическим организациям РПК/YPG и FETO", - заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует Anadolu.

Речь идет о "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и Силах самообороны сирийских курдов (YPG), связанных с партией, которые, по словам Эрдогана, "действуют в этих скандинавских странах", а также о Движении Гюлена (FETO). Эрдоган пообещал сделать на саммите все необходимое для защиты прав и интересов своей страны.