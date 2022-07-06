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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Глава ЕК отметила снижение зависимости Европы от российских энергоносителей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте, что зависимость Евросоюза от российских энергоносителей снизилась.

"Мы удаляемся от РФ чтобы обратиться к надежным, вызывающим доверие источникам", - сказала она.

По ее данным, с марта импорт энергии в ЕС из разных стран, исключая Россию, вырос на 75% по сравнению с 2021 годом. Ввоз СПГ из США в ЕС почти утроился.

Фон дер Ляйен добавила, что среднемесячный импорт газа по трубопроводам из России уменьшился на 33% по сравнению с прошлым годом. "То есть, мы добиваемся прогресса в соответствии с нашими пожеланиями", - констатировала председатель ЕК.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен США
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