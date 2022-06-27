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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Страны G7 обеспокоило решение передать Минску ракеты, способные нести ядерный заряд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Страны "Большой семерки" встревожены информацией о том, что Россия может предоставить Белоруссии ракеты, которые могут оснащаться ядерным боезарядом, говорится в заявлении лидеров G7 по итогам.

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Они также осудили использование Россией "неоправданной риторики в ядерной сфере" и призвали Москву следовать ее международным обязательствам в сфере оружия массового поражения.

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил на встрече с президентом Александром Лукашенко, что решил передать Минску ракетные комплексы "Искандер М", "которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении".

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандер-М" не нарушала ДРСМД.

Белоруссия G7 Большая семерка Искандер М Владимир Путин Александр Лукашенко США
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