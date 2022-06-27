Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Страны G7 настроены добиться сокращения доходов России, в том числе и от продажи золота, сообщается в понедельник в их заявлении.

"Мы полны решимости сократить доходы России, в том числе и от продажи золота", - говорится в документе.

Накануне в Лондоне сообщили, что лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота. Однако в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложение запретить импорт золота из РФ необходимо сначала обсудить на уровне ЕС.