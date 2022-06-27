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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Страны G7 настроены добиться сокращения доходов России, в том числе и от продажи золота, сообщается в понедельник в их заявлении.

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"Мы полны решимости сократить доходы России, в том числе и от продажи золота", - говорится в документе.

Накануне в Лондоне сообщили, что лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота. Однако в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложение запретить импорт золота из РФ необходимо сначала обсудить на уровне ЕС.

G7 Россия золото
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