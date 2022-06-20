Переговоры Южной Кореи и США в области обороны запланированы в июле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея и США предварительно договорились провести свои регулярные переговоры по обороне в Вашингтоне в следующем месяце, сообщает Yonhap со ссылкой на информированные источники.

Согласно источникам, точная дата Диалога по комплексной обороне между Кореей и США (KIDD) еще не определена, но ожидается, что мероприятие состоится примерно в середине июля.

Вопрос совместного сдерживания ядерных и ракетных угроз Северной Кореи, вероятно, займет главное место в повестке дня.

Отмечается, что обе стороны, возможно, также обсудят расширение совместных военных учений и развертывание стратегических военных сил США в Корее "своевременным и скоординированным" образом в соответствии с соглашением, достигнутым на саммите в прошлом месяце между президентами Юн Сок Елем и Джо Байденом.