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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Переговоры Южной Кореи и США в области обороны запланированы в июле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея и США предварительно договорились провести свои регулярные переговоры по обороне в Вашингтоне в следующем месяце, сообщает Yonhap со ссылкой на информированные источники.

Согласно источникам, точная дата Диалога по комплексной обороне между Кореей и США (KIDD) еще не определена, но ожидается, что мероприятие состоится примерно в середине июля.

Вопрос совместного сдерживания ядерных и ракетных угроз Северной Кореи, вероятно, займет главное место в повестке дня.

Отмечается, что обе стороны, возможно, также обсудят расширение совместных военных учений и развертывание стратегических военных сил США в Корее "своевременным и скоординированным" образом в соответствии с соглашением, достигнутым на саммите в прошлом месяце между президентами Юн Сок Елем и Джо Байденом.

США Южная Корея КНДР
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