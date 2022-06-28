СМИ сообщили о скептицизме США и ЕС касательно перспектив возобновления СВПД

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по иранской ядерной программе Роб Мэлли направился в Катар, где возобновляются переговоры с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако в Вашингтоне и ЕС скептически оценивают возможность соглашения, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

"Вероятность прорыва невелика, но это первые подобные переговоры за последние месяцы. Дипломаты собираются вместе после усилий европейских официальных лиц, направленных на то, чтобы вернуть стороны и, в частности, Иран, за переговорный стол", - пишет издание.

Газета отмечает, что, хотя главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который недавно побывал в Тегеране, "удалось активизировать процесс, суть не сильно изменилась".

Ранее переговоры проходили в Вене. После того, как они зашли в тупик, "Иран значительно продвинул свою ядерную программу, включая обогащение урана", говорится в публикации.

Переговоры, которые, как ожидается, будут проходить при посредничестве европейских официальных лиц, поскольку Иран отказывается напрямую взаимодействовать с Соединенными Штатами, вероятно, начнутся во вторник, сообщил американский чиновник, знакомый с этим вопросом, добавив, что "ожидания очень низкие", пишет Politico.

Издание отмечает, что одним из препятствий на переговорах стал отказ президента США Джо Байдена отменить по требованию Тегерана определение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана как террористической группировки.

"Критики предсказывали, и, вероятно, правильно, что нагромождение этих дополнительных требований затруднит восстановление первоначального соглашения", - говорится в публикации.

Ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил, что переговоры по СВПД начнутся на этой неделе.

До этого Тегеран заявлял, что условием возвращения Ирана в СВПД является отмена всех санкций США и их возвращение к решению проблем путем переговоров, а не санкционного давления.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В последние недели официальные лица в США и других западных странах часто предупреждают, что у Ирана все меньше времени для заключения соглашения по возвращению в СВПД.