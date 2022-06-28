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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:07

В Бельгии зафиксировали новый рост заболеваемости COVID-19

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ежедневная госпитализация в Бельгии с диагнозом "коронавирусная инфекция" выросла за неделю на 32%, сообщает во вторник институт общественного здравоохранения страны Sciensano.

При этом рост заражаемости составил 38% по сравнению с предыдущей неделей. Коэффициент воспроизводства вируса в настоящее время равен 1,16, что означает тенденцию к ускорению распространения COVID-19.

В среднем с 21 по 28 июня в больницы с COVID-19 каждый день попадал 101,1 пациент. В целом с этим заболеванием госпитализированы 1283 человека, в том числе 72 помещены в реанимационные отделения.

Вместе с тем за тот же период отмечается снижение на 18% смертности пациентов с диагнозом "коронавирус". В среднем зарегистрировано 4,4 летальных исхода в день.

С начала пандемии в Бельгии умерли от коронавирусной инфекции 31 903 человека.

Заболеваемость COVID-19 растет и в ряде других европейских стран. Накануне министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон призвала французов вновь носить маски в общественном транспорте.

"Достаточно взглянуть на вокзал или на битком набитый поезд, чтобы понять, что надо защищать себя и других. Это почти гражданский долг", - сказала министр, чьи слова привели французские СМИ.

Она посоветовала вновь носить маски во всех закрытых общественных местах и предупредила о необходимости проявлять бдительность при новой активизации распространения инфекции.

По данным национального агентства здравоохранения Франции, около 60 тыс. новых случаев заражения COVID-19 регистрируется в стране каждый день. В конце минувшей недели их число приблизилось к 80 тыс. в день.

Хроника 09 января 2020 года – 28 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Бельгия
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