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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Во Франции суточный прирост COVID-19 превысил 200 тысяч случаев

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Во Франции за сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом превысит 200 тысяч, заявил глава Минздрава страны Франсуа Брон. Его слова приводит Le Figaro.

Также, по его словам, стало больше госпитализаций с COVID-19. Он добавил, что за прошедшую неделю в страны выявили около 120 тысяч заболевших, но вирус начинает распространяться все быстрее и быстрее.

По данным счетчика Worldometers, который учитывает официальную статистику, за предыдущие сутки прирост заболеваемости во Франции составил 24 418 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии в стране их выявили 31 452 173.

Премьер-министр Элизабет Борн из-за роста заболеваемости уже предложила вернуть санитарные пропуска на границах.

Ранее председатель Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси высказывал предположение, что пик седьмой волны заражений, начавшейся в конце мая, вероятно, достигнет пика в разгар отпускного периода в конце июля. В начале мая он ждал следующего пика осенью.

Франсуа Брон вступил в должность главы минздрава Франции в понедельник, сменив на этом посту Оливье Верана. Ранее Брон занимал должность главы профессионального объединения французских служб скорой помощи.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 05 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Франция Франсуа Брон Оливье Веран Минздрав Элизабет Борн Жан-Франсуа Дельфресси
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