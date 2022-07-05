Во Франции суточный прирост COVID-19 превысил 200 тысяч случаев

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Во Франции за сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом превысит 200 тысяч, заявил глава Минздрава страны Франсуа Брон. Его слова приводит Le Figaro.

Также, по его словам, стало больше госпитализаций с COVID-19. Он добавил, что за прошедшую неделю в страны выявили около 120 тысяч заболевших, но вирус начинает распространяться все быстрее и быстрее.

По данным счетчика Worldometers, который учитывает официальную статистику, за предыдущие сутки прирост заболеваемости во Франции составил 24 418 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии в стране их выявили 31 452 173.

Премьер-министр Элизабет Борн из-за роста заболеваемости уже предложила вернуть санитарные пропуска на границах.

Ранее председатель Научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси высказывал предположение, что пик седьмой волны заражений, начавшейся в конце мая, вероятно, достигнет пика в разгар отпускного периода в конце июля. В начале мая он ждал следующего пика осенью.

Франсуа Брон вступил в должность главы минздрава Франции в понедельник, сменив на этом посту Оливье Верана. Ранее Брон занимал должность главы профессионального объединения французских служб скорой помощи.