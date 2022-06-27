Власти Франции обеспокоены ухудшением ситуации с COVID-19

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон призвала соотечественников вновь надевать маски в общественном транспорте в связи с ухудшением обстановки с COVID-19.

"Я прошу носить маски в транспорте... Речь идет о просьбе, а не о распоряжении", - приводят ее слова в понедельник вечером парижские СМИ.

Бургиньон также посоветовала снова носить маски в помещениях.

Газета Figaro уточняет, что в настоящее время во Франции ежедневно фиксируют примерно по 60 тыс. новых случаев COVID-19. Власти, называющие это седьмой волной коронавируса в стране, призвали сделать вторую "бустерную" прививку людям старше 60 лет.