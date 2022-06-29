Посол РФ в США назвал санкции нарушением правил игры для всех экономик

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Новый пакет антироссийских санкций, о котором накануне объявил американский Минфин, подрывает международную экономическую стабильность, нарушает правила игры для всех экономик, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику (...). Новые барьеры, коснувшиеся, в том числе, оборота золота и промышленного экспорта, нарушают сложившиеся правила игры для всех экономик", - подчеркнул дипломат.

Посол обратил внимание, что "именно волна антироссийских рестрикций, введенных коллективным Западом во главе с США, подхлестнула глобальный продовольственный кризис".

По его словам, "первопричины - неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19".

"Выход из ситуации возможен только путем обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки", - сказал Антонов.

Он отметил, что "Соединённые Штаты сами страдают от антироссийских запретов". Рост потребительских цен здесь установил антирекорд за последние 40 лет", - добавил посол.

Как сообщалось, под новые санкции США, связанные с действиями РФ на Украине, попали почти 60 человек и несколько десятков компаний, в том числе "Ростех" и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 70 юридических лиц, многие из которых играют важную роль для оборонно-промышленной базы Российской Федерации. В частности, санкции вводятся против государственной корпорации "Ростех", (...) а также против 29 российских физических лиц", - говорится в заявлении на сайте Минфина.

В свою очередь госдеп США одновременно с Минфином ввел санкции против еще 45 юридических и 29 физических лиц.

Среди попавших под новые санкции оказались журналистка и телеведущая Тина Канделаки и бывший министр обороны Анатолий Сердюков, а также его дети и супруга.

Также Вашингтон ввел запрет на импорт золота из РФ.