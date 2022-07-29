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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минфин США внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица из РФ

Минфин США внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица из РФ
Фото: Tom Williams/CQ Roll Call

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Под новые санкции США попали еще два гражданина РФ, а также связанные с ними организации, сообщается на сайте американского Минфина.

Согласно опубликованному в пятницу списку, санкции затронут общественную организацию "Креативная дипломатия", президентом которой является Наталья Бурлинова, а также Антиглобалистское движение России, ООО "Ионов Трансконтинентал" и информационное агентство Stop-Imperialism, которыми руководит Александр Ионов.

США
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