Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Подданный Великобритании Шон Пиннер, осужденный в Донецкой народной республике на смертную казнь, подал кассационную жалобу на это решение и в случае ее отклонения будет писать прошение о помиловании, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Юлия Церковникова.

"Мы подали кассационную жалобу, срок рассмотрения - два месяца. Если ее отклонят, мы будем писать прошение о помиловании. Клиент просит, я обязана", - сказала Церковникова "Интерфаксу" в среду.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.