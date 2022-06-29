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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Подданный Великобритании Шон Пиннер, осужденный в Донецкой народной республике на смертную казнь, подал кассационную жалобу на это решение и в случае ее отклонения будет писать прошение о помиловании, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Юлия Церковникова.

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"Мы подали кассационную жалобу, срок рассмотрения - два месяца. Если ее отклонят, мы будем писать прошение о помиловании. Клиент просит, я обязана", - сказала Церковникова "Интерфаксу" в среду.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

ДНР Великобритания Украина Шон Пиннер
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