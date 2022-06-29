Что произошло за день: среда, 29 июня

Санкции Лондона против Потанина, дискуссия на съезде РСПП вокруг валютных интервенций, новый исторический минимум безработицы в РФ и арест адвоката Сафронова

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина и еще нескольких российских бизнесменов. Потанин включен в список как контролирующий собственник Росбанка. "Интеррос" приобрел кредитную организацию, которой владел в прошлом, у покидавшего российский рынок Societe Generale.

- Президент РФ Владимир Путин выступил на шестом Каспийском саммите. Он, в частности, призвал к скорейшему введению в действие документов, подписанных прикаспийскими странами.

- Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО. Также в альянсе подтвердили приверженность политике "открытых дверей". Ранее во вторник стало известно, что Турция сняла возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО.

- Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о возможности "пожертвовать" частью сверхдоходов для валютных интервенций. Министр экономического развития Максим Решетников на съезде РСПП заявил, что предложенная мера не решит проблему крепкого рубля. Он также отметил, что крепкий рубль несет риски сокращения инвестпланов и производственных планов у многих компаний. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о риске девальвации при искусственном возвращении курса на прежние уровни.

- Константин Косачев сообщил об отказе Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген для шахтеров, работающих во ФГУП "Арктикуголь".

- Безработица в РФ в мае в очередной раз обновила исторический минимум. Показатель снизился до 3,9% с 4% в апреле, сообщил Росстат.

- В ДНР сообщили об обмене пленными с Украиной по формуле 144 на 144.

- Британец Шон Пиннер подал кассационную жалобу на смертный приговор, вынесенный ему в ДНР. Его адвокат Юлия Церковникова заявила "Интерфаксу", что в случае, если жалоба будет отклонена, защита подаст прошение о помиловании.

- Адвокат журналиста Ивана Сафронова арестован по делу о фейках про армию. Президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова задержали накануне. Вину он не признает.

- "Роснефть" открыла крупное нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря. Оно получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время.

- Группа "Аэрофлот" получит 49,9 млрд из 100 млрд руб. госсубсидий на поддержку внутренних рейсов.