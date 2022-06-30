США выразили сомнение, что украинский конфликт может завершиться до конца года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - У США "есть сомнения" в том, что кризис на Украине "будет урегулирован" до конца года, заявил представитель Совета нацбезопасности (СНБ) США Джон Кирби.

"Не видно никаких признаков..." - сказал Кирби в интервью агентству Bloomberg в Мадриде на полях саммита НАТО.

"Поэтому мы вместе с большинством мирового сообщества продолжим оказывать помощь Украине", - добавил чиновник.

Ранее на саммите генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что блок наращивает численность своей военной группировки на "восточном фланге" до более чем 300 тысяч человек.

В связи с этим Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сказал, что у России "нет причин рассматривать какие-либо изменения численности воинского контингента НАТО на восточном фланге в качестве провокации", поскольку "НАТО был и останется оборонительным союзом".

"Сейчас мы вынуждены пойти на эти шаги, поскольку Россия дестабилизирует обстановку", - утверждал представитель американского СНБ.

Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в рамках Каспийского саммита в Ашхабаде, что российские войска, выполняя спецоперацию на Украине, двигаются и достигают поставленных рубежей, но по срокам ее завершения говорить не стоит.

"Ничего не поменялось, я бы сказал, ранним утром 24 февраля. Я же сказал об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о целях специальной военной операции.

Он подчеркнул: "Конечная цель мной обозначена - это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану".