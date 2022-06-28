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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Песков счел исчерпывающим комментарий Минобороны РФ по ситуации в украинском Кременчуге

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Кремле считают исчерпывающими объяснения Минобороны РФ по ситуации с торговым центром в Кременчуге, пострадавшим при нанесении удара высокоточным оружием по складу боеприпасов.

"У меня комментария нет. Был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны министерства обороны, где эта версия (украинской стороны о том, что удар был нанесен по торговому центру - ИФ) полностью отвергается, и даны исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на то, что с украинской стороны передается информация другого характера, Песков сказал: "Я предлагаю ориентироваться именно на разъяснение нашего Минобороны".

"Мне нечего добавить к разъяснению Минобороны, там абсолютно исчерпывающие объяснения", - еще раз подчеркнул Песков.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе высокоточным оружием по складу боеприпасов из США и Европы, расположенному в районе Кременчугского завода дорожных машин, их детонация привела к пожару в расположенном рядом торговом центре.

"27 июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин", - заявил во вторник официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

По его словам, боеприпасы были предназначены для снабжения украинских военных в Донбассе.

"Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", - добавил Конашенков.

Дмитрий Песков Украина Минобороны РФ
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