МИД РФ предупредил о последствиях из-за участия американцев в конфликте на Украине

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Москва требует от Вашингтона пресечь деятельность по вербовке и переброске граждан США для участия в боевых действиях на Украине, заявили в четверг в МИД России.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации обращает внимание на поступающие сведения о происходящих при попустительстве со стороны Белого дома и американских спецслужб вербовке и переброске граждан США для участия в боевых действиях на Украине, а также в Донецкой народной республике и Луганской народной республике", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она пояснила, что "речь идет о противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года деятельности посольства Украины в Вашингтоне по открытой вербовке бойцов в так называемый Иностранный легион сил территориальной обороны Украины".

"Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив - стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России", - говорится в комментарии.

"В этой связи решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "только по сведениям американских СМИ, после начала российской спецоперации готовность помочь Киеву выразили около 20 тысяч американцев, а украинское диппредставительство официально зарегистрировало более 6 тысяч заявок".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.