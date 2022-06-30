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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Протокол о приеме Швеции и Финляндии в НАТО подпишут в следующий вторник

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Руководство НАТО подпишет протокол о вступлении Швеции и Финляндии в альянс в следующий вторник, 5 июля, заявил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы проведем официальное подписание протокола о приеме стран во вторник - в присутствии глав МИД Финляндии и Швеции", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что решение пригласить эти страны в альянс лидеры НАТО приняли еще накануне, 29 июня, в ходе саммита организации.

Вечером 28 июня стало известно, что Турция сняла возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. В среду сообщалось, что руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса эти страны.

Ожидается, что теперь стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение. Столтенберг накануне пояснял, что НАТО хочет работать с парламентами стран-членов, чтобы они как можно быстрее ратифицировал вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Швеция Финляндия НАТО Йенс Столтенберг
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