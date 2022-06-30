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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Эрдоган заявил, что Финляндии и Швеции придется изменить законы в отношении терроризма

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Турция не ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО, если они не выполнят согласованные обещания, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Финляндии и Швеции необходимо внести изменения в свое законодательство о терроризме", - передал его позицию, изложенную на пресс-конференции в четверг на саммите НАТО в Мадриде, портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Эрдоган сослался на Меморандум о взаимопонимании между тремя странами, принятый во вторник.

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Согласно СМИ Турции, Меморандум предусматривает сотрудничество Финляндии и Турции против Рабочей партии Курдистана, проявление солидарности с Турцией в борьбе со всеми формами терроризма, отказ от поддержки движения Гюлена и других, обвиняемых в попытке государственного переворота в 2016 году, сотрудничество в области обмена информацией в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

В то же время президент Финляндии Саули Ниинистё после подписания Меморандума заявил, что достигнутое с Турцией соглашение не приведет к изменениям в финском законодательстве.

Накануне руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Это произошло после того, как Турция сняла возражения против приглашения Швеции и Финляндии в альянс. Ожидается, что после получения приглашения присоединиться к альянсу стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.

Турция Финляндия Швеция НАТО
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