В Софии не намерены менять позицию по дипломатам РФ, объявленным персонами нон грата

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков в пятницу заявил, что не изменит решения об объявлении персонами нон грата 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии, сообщает Болгарское национальное радио.

"Мы не допустим, чтобы иностранные дипломаты выступали с ультиматумами в отношении болгарского государства", - приводит радио слова Петкова.

Ранее Петков заявлял, что решение о высылке российских дипломатов было принято на основании нескольких докладов Государственного агентства национальной безопасности Болгарии. При этом президент страны Румен Радев узнал об этом решении по факту, когда находился в Мадриде на саммите НАТО.

В ночь на пятницу посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников.

"Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

"В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону", - отмечается в сообщении.

В заявлении поясняется, что в переданной 30 июня в МИД Болгарии ноте говорилось не о паритете численности сотрудников диппредставительств РФ и Республики Болгарии, а "было заявлено о неприемлемости объявления 70-ти дипломатов и членов технического состава наших загранучреждений персона нон грата".

О решении Софии объявить персонами нон грата 70 сотрудников российской дипмиссии стало известно 28 июня.