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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии
Фото: Georgi Paleykov/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что срочно поставит перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии.

Отмечается, что закрытие посольства РФ в Болгарии неизбежно приведет к закрытию болгарской дипмиссии в Москве.

"Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага полностью ложится на правительство Кирила Петкова", - говорится в заявлении Митрофановой, опубликованном на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке" (информационный ресурс запрещенной в РФ экстремистской организации).

Ранее в пятницу и.о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что не изменит решения об объявлении персонами нон грата 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии.

В ночь на 1 июля посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников.

В переданной 30 июня в МИД Болгарии ноте говорилось не о паритете численности сотрудников диппредставительств РФ и Республики Болгарии, а "было заявлено о неприемлемости объявления 70и дипломатов и членов технического состава наших загранучреждений персона нон грата".

О решении Софии выслать 70 сотрудников российской дипмиссии стало известно 28 июня.

Болгария МИД Элеонора Митрофанова
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