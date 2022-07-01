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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

РФ пригрозила Болгарии закрытием посольств в случае высылки российских дипломатов

РФ пригрозила Болгарии закрытием посольств в случае высылки российских дипломатов
Фото: Игорь Ленкин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников, говорится в заявлении диппредставительства.

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"Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

"В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и Посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону", - отмечается в сообщении.

В заявлении поясняется, что в переданной 30 июня в болгарский МИД ноте говорилось не о паритете численности сотрудников диппредставительств РФ и Болгарии, а "было заявлено о неприемлемости объявления 70 дипломатов и членов технического состава наших загранучреждений персонами нон грата".

В свою очередь президент Болгарии Румен Радев в сообщении в соцсети призвал премьер-министра "в связи с возникшим напряженностью в отношениях с Россией созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами", пишет агентство BTA.

"Это решение должно отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, проживающих в России. Недопустимо оставлять их без дипломатического представительства. Недопустимо, чтобы решения, связанные с национальной безопасностью, не учитывали риски эскалации и экономических последствий", - говорится в сообщении президента.

28 июня власти Болгарии объявили, что страну должны покинуть 70 дипломатических и административно-технических сотрудников посольства России и других российских загранучреждений на территории страны.

Тогда Радев не смог прокомментировать ситуацию с объявлением 70 российских дипломатов в республике "персонами нон грата".

"Я надеюсь, что и.о. премьер-министра принял такое решение, основываясь на достоверной информации, и что он хорошо обдумал как масштабы, так и последствия этого", - сказал Радев на саммите НАТО в Мадриде журналистам.

Уходящий в отставку премьер Болгарии Кирилл Петков заявил, что решение о высылке 70 российских дипломатов исходило не от него лично, а было основано на трех докладах Государственного агентства национальной безопасности (SANS).

Петков подчеркнул, что идея о том, что один человек несет ответственность за решение о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников из Болгарии, является еще одной попыткой политического маневрирования.

Россия Болгария
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