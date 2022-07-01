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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

ЕС поможет Молдавии сгладить социальные последствия роста цен на энергоносители

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз предоставит Молдавии техническую и финансовую поддержку для смягчения воздействия высоких цен на энергоносители на уязвимых потребителей и сокращения энергетической бедности. Об этом сообщил в социальных сетях вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

По его словам, это одна из договоренностей, которых удалось добиться Молдавии в ходе второго Энергетического диалога высокого уровня с ЕС, проходящего в Брюсселе.

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Спыну отметил, что среди других итогов первого дня встречи – аварийная заготовка газа и хранение газа до следующей зимы – за счет кредита ЕБРР в размере $300 млн евро, включение Молдавии в Энергетическую платформу ЕС для обеспечения поставок природного и сжиженного газа, а также дополнительное взаимоподключение электроэнергетической системы с Румынией и Украиной и завершение сертификации и отделения компании Moldelectrica".

"В ходе диалога утверждены планы Энергетического сообщества по рынкам электроэнергии и газа с акцентом на создание пилотных проектов по соединению рынка с Украиной и Румынией. Договорились о совместной разработке специального фонда для поддержки проектов энергоэффективности в жилом секторе и ускорения продвижения энергоэффективности путем ремонта общественных зданий. О создании регионального рынка электроэнергии путем сопряжения с рынком Украины, исходя из сходства цен в обеих странах, в соответствии с Планом действий, разработанным при поддержке Секретариата Энергосообщества", - подчеркнул Спыну.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что "после недавнего решения лидеров Евросоюза предоставить Молдове, наряду с Украиной, статус кандидата в члены ЕС, отношения с этими странами приобрели новое измерение".

"Мы продолжим совместную работу и укрепим наше партнерство, чтобы подготовить энергосистему Молдовы к ее европейскому будущему", - сказала она.

ЕС Молдавия
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