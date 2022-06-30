"Молдовагаз" предупредил потребителей газа о возможном повышении тарифа

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан предупредил о возможном росте тарифа на газ для конечных потребителей в стране.

По его словам, 30 июня стало известно о том, что цена газа, который "Молдовагаз" получает от ПАО "Газпром", повысится с 1 июля.

"В следующем месяце, по предварительным данным, закупочная цена на газ составит $980 за тысячу кубометров. Это на $100 дороже, чем в июне. Стоимость намного выше той, что заложена в тарифе. Это дает нам право требовать увеличения цены, которая рассчитывается по существующей методике и согласно законодательству", - сказал Чебан журналистам.

В связи с повышением цены "Молдовагаз" обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с запросом о повышении тарифа. При этом он не уточнил, какое повышение будет запрашивать оператор.

Месяц назад НАРЭ удовлетворило запрос о повышении тарифа на газ с 1 июня на 30%. Тогда тариф повысился с 15,18 лея ($0,79) до 18,62 лея ($0,97) за 1 кубометр газа с НДС, включая НДС (8%). Тем самым, НАРЭ лишь частично удовлетворило запрос АО "Молдовагаз". Компания требовала повышения тарифа на 58% - с 15,18 ($0,79) до 24 леев ($1,26) за кубометр газа.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября прошлого года. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января текущего года тарифы были повышены еще на 40%, а с 1 июня - еще на 30%.

При этом цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии составила $450 за 1000 кубометров в ноябре 2021 года, в декабре $550, в январе 2022 года - $647, в феврале - $564 за 1000 кубометров, в марте - $547, в апреле - $1193, в мае - $920, в июне - $880 за 1000 кубометров.