Politico сообщило об усталости населения Запада от поддержки Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Продемонстрированное Западом на саммитах G7 и НАТО единство в области поддержки Украины уже начинает ослабевать, и вопрос в том, "как долго продлится это единство", пишет американское издание Politico.

Оно напоминает, что президент США Джо Байден на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Мадриде заявил, что "мы собираемся оставаться с Украиной, и весь альянс будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется".

"Это, безусловно, общее мнение после того, как НАТО согласилось значительно усилить свою обороноспособность, одновременно проложив путь для вступления Швеции и Финляндии в клуб. Но в стене, построенной Западом, уже появились трещины", - пишет газета.

Politico отмечает, что "мировые лидеры опасаются, что общественность скоро не будет готова к такой борьбе".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в рамках саммита НАТО сказала изданию, что "усталость от войны приходит отовсюду". Она отметила важность продолжения поддержки Украины, но при этом добавила: "А у нас высокая инфляция, энергетический кризис, коронавирус никуда не делся. Так что это становится все более проблематичным".

Результаты опроса общественного мнения, проведенные по заказу американской организации "Обеспокоенные ветераны за Америку" (CVA) также демонстрируют усталость населения Запада от украинского вопроса.

В ответ на вопрос "какая из проблем должна стать приоритетом президента", лишь 8% респондентов ответили: "Обеспечить поражение России на Украине". "Снизить или устранить инфляцию" - самый популярный ответ, за него высказались 38% респондентов. За ним расположились "важность урегулирования энергетического кризиса", "снижение затрат" и "улучшение доступа к здравоохранению". "Все это превзошло необходимость обеспечения победы над Россией на Украине", - говорится в статье.

"С учетом исторических экономических проблем внутри страны, неудивительно, что американский народ опасается брать на себя новые обязательства в области безопасности за рубежом и начинать войну с Россией, обладающей ядерным оружием", - сказал старший советник CVA Дэн Кондуэлл.

Он добавил, что Байдену "следует отметить, что американский народ предпочел бы, чтобы он сосредоточил свое внимание на домашних проблемах, которые напрямую связаны с благополучием американцев".

Издание напоминает, что в США приближаются промежуточные выборы, на которых внутренние проблемы займут центральное место, и оппоненты "будут критиковать Байдена за экономику, отходя от горячей поддержки Украины".

В Великобритании - "еще одной стране, ведущей борьбу с Россией" - премьер Борис Джонсон смог "пережить вызов, который он бросил руководству страны(...), но мятежники внутри его собственной консервативной партии не оставили попыток отстранить его от власти в этом году", отмечает Politico.

"Спустя четыре месяца (...) решимость Запада остается непоколебимой. Но насколько сильной и продолжительной она окажется, будет зависеть от того, смогут ли те, кто настаивает на продолжении поддержки Украины, убедить свой народ в том, что это необходимо", - резюмирует автор публикации.