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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Кремль не ждет скорого прихода к власти в Британии сторонников диалога с РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что рано или поздно в Великобритании придут к власти люди, настроенные на решение существующих проблем через диалог, но полагают, что это не дело ближайшего будущего.

"Нам хочется надеяться, что хоть когда-то в Великобритании (к власти) придут более профессиональные люди, которые смогут понять целесообразность решения имеющихся проблем через диалог. Но пока на это надеяться вряд ли приходится", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, можно ли рассчитывать, что политика нового британского кабинета министров в отношении России будет отличаться от политики правительства Бориса Джонсона.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что в Великобритании "очень запутанная политическая система и руководить правительством может человек, который не имеет вообще общественной поддержки": "К таким людям, судя по всему, и относится господин Джонсон".

Он не согласился с тем, что правительственный кризис в Великобритании - это следствие "антироссийской риторики" Джонсона, и подчеркнул, что в Москве не намерены давать оценок деятельности британского кабинета министров.

"Я не думаю, что у вас правильная постановка вопроса. Никакой это не провал. И не нам давать оценки риторике кабинета министров Великобритании, - сказал Песков. - Все-таки пусть британцы сами оценивают работу своих правительств".

Британские СМИ 7 июля сообщили, что Джонсон все же согласился подать в отставку на фоне очередного правительственного скандала, но останется и.о. премьера до избрания нового лидера консервативной партии осенью. Джонсона стали призывать в отставку после того, как стало известно, что он назначил на высокую партийную должность в парламенте человека с небезупречным поведением. Сначала Джонсон отказывался уйти, но в утру 7 июля в знак протеста против его упорства в отставку подало больше половины министров.

Кризис на Даунинг-стрит успела прокомментировать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это дело граждан и парламента Великобритании, какое они решение примут. Но точно он дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр, как политик. И, на мой взгляд, он всё-таки заслуживает адекватную оценку", - сказала она на брифинге в четверг.

По ее словам, западные страны, включая Великобританию, стремлением как можно больше навредить России санкциями, а также направлением вооружений Украине, нанесли огромный вред своим гражданам, уровню и качеству жизни.

"В результате такой бездумной политики и неучета собственных национальных интересов мы видим, к чему пришла ситуация во многих государствах Европы, - сказала Матвиенко. - И в том числе у нас не все в порядке, оказывается, в Королевстве Великобритании. По итогам последних данных, 70 процентов жителей Великобритании не поддерживают политику премьер-министра Джонсона. Да и собственный кабинет уже, вы видите, на глазах разваливается - уже более 30 политиков покинули кабинет с осуждением того, что делалось премьер-министром Великобритании".

"Если отставка Джонсона состоится, я думаю, что при таком уровне недоверия со стороны собственных граждан и коллег по кабинету, другого-то выхода нет", - считает спикер.

Похожие процессы происходят не только в Великобритании, добавила она.

"Я уверена, это будет нарастать, и судьба Джонсона, наверное, будет не единственная", - спрогнозировала.

Великобритания Борис Джонсон Дмитрий Песков Валентина Матвиенко Украина
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