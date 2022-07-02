Рогозин сообщил о круглосуточном наблюдении "Роскосмоса" за территорией Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спутники "Роскосмоса" ведут круглосуточную съемку территорию Украины, однако публиковать полученные изображения нельзя по регламентным причинам, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Что касается тех вопросов, которые нам задавали: а где же собственно съемка Украины? Да, конечно, мы эту съемку ведем. Круглосуточно, и в достаточном разрешении, что по ней можно принимать соответствующие решения в рамках министерства обороны. Но в соответствии с регламентом мы это не публикуем, а передаем министерству обороны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

Ранее, 2 июня Рогозин сообщил, что российским военным не хватает спутников, несмотря на то, что весь ресурс орбитальной группировки задействован в интересах Минобороны РФ.

В мае Рогозин заявлял, что "Роскосмос" планирует развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе вести наблюдение за боевыми действиями на Украине.