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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Рогозин сообщил о круглосуточном наблюдении "Роскосмоса" за территорией Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спутники "Роскосмоса" ведут круглосуточную съемку территорию Украины, однако публиковать полученные изображения нельзя по регламентным причинам, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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"Что касается тех вопросов, которые нам задавали: а где же собственно съемка Украины? Да, конечно, мы эту съемку ведем. Круглосуточно, и в достаточном разрешении, что по ней можно принимать соответствующие решения в рамках министерства обороны. Но в соответствии с регламентом мы это не публикуем, а передаем министерству обороны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

Ранее, 2 июня Рогозин сообщил, что российским военным не хватает спутников, несмотря на то, что весь ресурс орбитальной группировки задействован в интересах Минобороны РФ.

В мае Рогозин заявлял, что "Роскосмос" планирует развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе вести наблюдение за боевыми действиями на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение, в том числе тяжелое.

Украина Роскосмос Дмитрий Рогозин
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