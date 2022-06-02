Рогозин отметил нехватку спутников наблюдения для российских военных

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российским военным не хватает спутников наблюдения, несмотря на то, что весь ресурс орбитальной группировки задействован в интересах Минобороны, заявил на отраслевой конференции глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Есть орбитальная группировка у министерства обороны. Она создается на наших предприятиях. От того, как мы ловко и умело работаем, зависит количество космических аппаратов. Пока их очень мало - на настоящий момент у России чуть более 160 космических аппаратов гражданского и военного назначения. А против нашей армии развернуты тысячи", - сказал он.

"Не скрою, весь ресурс космических аппаратов "Роскосмоса" сейчас активно задействован в интересах Минобороны. Для наших западных противников это не секрет", - подчеркнул он.

По словам Рогозина, у России до сих пор нет радиолокационных аппаратов всепогодного и круглосуточного наблюдения.

"Только в конце года появится "Кондор-ФКА". В следующем году мы сделаем еще два радиолокационных аппарата", - сообщил глава госкорпорации.

3 марта Рогозин объявил, что все космические аппараты, которые в ближайшее время будут создаваться в России, будут иметь двойное назначение, "с учетом тех условий, в которых находится сегодня наша страна".

27 марта он заявил о планах удвоить группировку российских спутников и добавил, что "Роскосмос" рассматривает возможность усиления военной составляющей орбитальной группировки.

7 мая Рогозин сказал, что "Роскосмос" начал проводить "мобилизационную подготовку для расширения производства средств связи, космических аппаратов и боевых ракетных комплексов".

26 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" планирует развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе вести наблюдение за боевыми действиями на Украине. "Нам спутники нужны, сейчас у нас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны, - это мало, должны быть тысячи", - сказал он.

2 июня он сказал, что "Роскосмос" фактически стали частью Вооруженных сил России.