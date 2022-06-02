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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Рогозин заявил, что "Роскосмос" стал частью Вооруженных сил РФ

Госкорпорация намерена в этом году сделать несколько спутников для Минобороны

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" до конца года изготовит несколько спутников для Минобороны РФ, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин; он также заявил, что "Роскосмос" фактически стали частью Вооруженных сил России.

"До конца текущего года предприятия отрасли сдают несколько других новых аппаратов, которые будут очень полезны для наших Вооруженных сил", - сказал Рогозин на VIII итоговой отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли.

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"Таким образом, мы фактически уже стали по большому счету частью наших Вооруженных сил", - отметил Рогозин.

Он заявил, что верит в будущее российской космонавтики, но признал нехватку финансирования.

"Я верю в грандиозное будущее отечественной космонавтики. У нас определены цели, понятен инструментарий. Не хватает разве что финансирования, но это решаемая задача", - сказал Рогозин.

1 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" сосредоточит освободившиеся из-за отмены совместных проектов с США и Евросоюзом ресурсы "на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения".

27 марта Рогозин заявил, что приоритетной задачей для "Роскосмоса" является удвоение орбитальной группировки. Госкорпорация также рассматривает возможность усиления военной составляющей группировки. "Естественно, мы сейчас сделаем орбитальную группировку двойного назначения, чтобы все спутники в это тяжелое время помогали армии и флоту видеть, слышать и чувствовать", - сказал он.

7 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" начал проводить "мобилизационную подготовку для расширения производства средств связи, космических аппаратов и боевых ракетных комплексов".

Дмитрий Рогозин Роскосмос
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