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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Обстановка в узбекском Каракалпакстане стабилизировалась

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в воскресенье вновь прибыл в Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (северо-запад Узбекистана), его информировали о стабилизации обстановки, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

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"Сегодня утром глава государства провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Хокимы (главы администраций) и руководители правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка. Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло", - написал он в своем телеграм-канале.

Асадов напомнил, что в соответствии с указом президента с 3 июля на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение.

Как отмечается в сообщении, "комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль".

Ранее в воскресенье сообщалось, верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили решение президента Мирзиеева о введении чрезвычайного положения в Каракалпакстане, где произошли беспорядки.

Узбекистан Каракалпакстан Шавкат Мирзиеев
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