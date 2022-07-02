Мирзиеев предложил сохранить в конституции суверенный статус узбекского Каракалпакстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в город Нукус - столицу автономной республики Каракалпакстан (на северо-западе страны), предложил сохранить в конституции пункт о суверенитете автономии.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Накануне в Нукусе прошла массовая демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

В субботу, 2 июля, парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление, в котором говорилось, что "вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане".

Проект закона об изменении конституции страны включал формулировку "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные Конституцией и законодательством Республики Узбекистан".

В ныне действующей конституции прописан статус Каракалпакстана как суверенной республики с правом выхода на основании референдума.